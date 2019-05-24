اهتمامات الصحف الباكستانية الجمعة

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تهنئة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لنظيره الهندي ناريندرا مودي على فوزه وفوز حزبه بولاية ثانية في الانتخابات التشريعية.

واهتمت بإبداء باكستان رغبتها في العمل مع الحكومة الجديدة في الهند لحل الخلافات العالقة عبر الحوار.

كما أبرزت أنباء التجربة التي أجرتها القوات المسلحة الباكستانية أمس على صاروخ باليستي (أرض ـ أرض) مطور محلياً قادر على حمل الرؤوس الحربية النووية والتقليدية.

وتابعت تطورات الوضع الأمني في باكستان والجهود التي تبذلها قوات الأمن للقضاء على العناصر الإرهابية التي تقف وراء موجة الإرهاب الحالية في البلاد.

وأشارت إلى تأكيد باكستان والصين العزم على مواصلة التعاون الاستراتيجي لضمان الأمن الدائم في المنطقة، والاستمرار في تنفيذ مشروع الممر الاقتصادي المشترك.

وأخبرت عن عزم الخطوط الجوية البريطانية استئناف رحلاتها إلى باكستان مطلع الشهر المقبل نظراً لتحسن الوضع الأمني في البلاد.

إقليمياً تطرقت صحف باكستان إلى فوز الحزب الحاكم الهندي بالغالبية في الانتخابات التشريعية التي جرت في الهند.