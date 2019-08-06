أبرز وأهم إهتمامات الصحف العراقية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم تباين وجهات النظر بشأن المادة 140 من الدستور العراقي, المعنية بمعالجة ملف المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل .

وعرجت الصحف على الشأن الأمني ،مبرزة النتائج المتحققة حتى الآن في المرحلة الثالثة من العملية الأمنية "إرادة النصر" التي انطلقت في وقت واحد في محافظتي ديالى ونينوى أمس بإشراف مباشر من رئيس الوزراء .

وتطرقت إلى الخسائر المادية التي يتكبدها القطاع الخاص بسبب التلكوء في متابعة نشاطاته ونشاطات العاملين فيه.