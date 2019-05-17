اهتمامات الصحف التونسية الجمعة

تطرقت الصحف التونسية في سياق اهتماماتها لهذا اليوم، إلى تواصل الحرب حول العاصمة الليبية طرابلس لليوم الواحد والأربعين على التوالي بين الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة الوفاق بقيادة فايز السراج من دون أن يستطيع أحد الطرفيين حسم الصراع.

وكتبت عن مطالبة كل من بلجيكا وألمانيا والكويت بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع، لمناقشة تصاعد القتال في شمال غرب سوريا.

وتحدثت عن ارتفاع التوترات في منطقة الخليج بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، في ظل إرسال الأخيرة مزيدا من التعزيزات العسكرية إلى منطقة الخليج .

وأشارت الى تقارير إعلامية بريطانية تحدثت عن رفع بريطانيا مستوى التهديد لقواتها ودبلوماسييها في العراق نظرا لمخاطر أمنية كبيرة من إيران.

وأوردت صحف تونس، إعلان قوى الحرية والتغيير المعارض في السودان أن تعليق المجلس العسكري الحاكم التفاوض مع المحتجين لثلاثة أيام قرار مؤسف يشكل انتكاسة لجهود حل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.

ولفتت في سياق تقارير متفرقة، إلى إعلان القوات المسلحة المصرية تدميرها لـ29 مخبأ وملجأ للعناصر الإرهابية بشمال سيناء، ورفض الصين العقوبات الأحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة على شركة اتصالات صينية عملاقة.