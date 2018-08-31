يناقش الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء DMC، اليوم الجمعة، مشكلة الحفر في شوارع مصر، بعد قرار رئيس الوزرا بوقف الحفر فى الشوارع الا بترخيص حتى للجهات الحكومية .

ويكشف أسامة كمال الجهة المسئولية بإعطاء ترخيص الحفر، وكيف يتم لتنسيق بين الجهات الحكومية ومن يتحمل مسئولية تخريب شوارع مصر.

وفي الفقرة الثانية يستضيف ستوديو مساء DMC، عمر الديب صاحب تجربة تحويل ناقلة بترولية إلى حديقة بحرية.