اهتمامات الصحف الجزائريةالجمعة

سلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم على استمرار الحراك الشعبي الذي بدأ في 22 فبراير الماضي، بخروج الجزائريين للجمعة الـ13 على التوالي للمطالبة بتغيير جذري لنظام القديم وإبعاد جميع رموزه من مناصب المسؤولية.

وأشارت الصحف إلى مثول عشرات المسؤولين السابقين وأبنائهم، وفي مقدمتهم رئيسي وزراء، أمام محكمة الجزائر العاصمة في إطار تحقيقات في ملفات فساد ونهب المال العام.

وتطرقت في الشأن السوداني إلى تأسف تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض لتعليق المجلس العسكري الحاكم التفاوض مع المحتجين لثلاثة أيام محذرا من انتكاسة لجهود الإعداد لعهد ديمقراطي جديد بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وأشارت إلى إعلان الجيش المصري أمس القضاء على 47 إرهابيًا ومقتل خمسة عسكريين بينهم ضابط خلال اشتباكات في شمال ووسط سيناء، شرق القاهرة.