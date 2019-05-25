اهتمامات الصحف الجزائرية السبت

سلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على استمرار الحراك الشعبي في العاصمة ومدن أخرى أمس للمطالبة برحيل آخر رموز النظام القديم وتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع يوليو القادم.

ولفتت إلى توقيف الشرطة الجزائرية عشرات المتظاهرين حاولوا كسر الطوق الأمني والتعدي على رجال الشرطة ليتم إطلاق سراحهم آخر النهار.

وتطرقت إلى استقالة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من رئاسة حزب المحافظين في 7 يونيو المقبل، واعترافها بفشلها في إقناع البرلمان البريطاني بجدوى اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وواصلت رصد الاحتجاجات في السودان، لافتة في متفرقات دولية إلى إصرار المحتجين والمعارضة على الاعتصام أمام مقر قياد الجيش السوداني إلى غاية تلبية مطالبهم كاملة.