اهتمامات الصحف الجزائرية الثلاثاء

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم رفض القيادة العليا للجيش الجزائري مطلب قوى في المعارضة بتأجيل الانتخابات الرئاسية وتأسيس فترة انتقالية جديدة، لافتة إلى تأكيد نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح أن "تعطيل العمل بالدستور سيدخل البلاد في فراغ مؤسساتي" يفتح الباب أمام الفوضى.

وأشارت إلى تأكيد وزير العدل سليمان براهمي على عزم الحكومة استرداد "الأموال المنهوبة" من طرف رجال الأعمال والمسؤولين السابقين المتورطين في قضايا فساد.

ولفتت إلى مقاطعة حكومة السلطة الفلسطينية المؤتمر الاقتصادي لخطة واشنطن للسلام، المرتقب في العاصمة البحرينية المنامة في شهر يونيو المقبل، باعتباره مناسبة للإعلان عن صفقة القرن المرفوضة فلسطينيا وعربيا.

وبشأن الوضع في السودان، أخبرت صحف الثلاثاء عن استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة لاستكمال ورقة الخروج من الأزمة في البلاد.

وفي متفرقات أخرى، أنبأت عن مصرع 12 إرهابيًا في عملية لقوات الأمن المصرية كانوا يخططون لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالعبوات الناسفة.