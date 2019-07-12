اهتمامات الصحف التونسية الجمعة



تناقلت الصحف التونسية الصادرة اليوم، تأكيد وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي ضرورة ملازمة اليقظة والانضباط في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيش بها تونس للمساهمة في ترسيخ مقومات الأمن بالبلاد وضمان عوامل استقرارها.

وأشارت مغاربيًا، إلى انتخاب البرلمان الجزائري، سليمان شنين، رئيسًا للبرلمان وسط احتجاجات حاشدة تطالب برحيل النخبة الحاكمة.

وتوقفت صحف الجمعة، عند تطورات الأحداث في ليبيا مشيرة إلى مقتل عددًا من الأشخاص إثر إنفجار سيارة مفخخة في مقبرة الهواري بمدينة بنغازي شرق ليبيا.

وعرجت عربيًا، على موافقة البرلمان المصري تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في كامل أراضي البلاد.

وكتبت صحف تونس، عن تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن حكومته تستعد لعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة.

