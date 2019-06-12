اهتمامات الصحف الليبية الأربعاء

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع المبعوث الأممي غسان سلامه، وتمت خلاله مناقشة آخر التطورات وسبل العودة للحوار السياسي،موضحة تأكيد السراج أن إستئناف العملية السياسية مرهون بوضع قواعد جديدة لهذا المسار.

وأشارت الصحف إلى لقاء وزير الخارجية حكومة الوفاق محمد سيالة مع سفير إيطاليا جوزيبي بوتشينو، الذي اطلعه على آخر مستجدات ملف تسليم عشرة قوارب سريعة لصالح خفر السواحل الليبية دعماً لعملها في مكافحة الهجرة غير الشرعية والمساعدات الإنسانية في إنقاذ المهاجرين غير القانونيين.

وواصلت اهتمامها بالأوضاع العسكرية في البلاد، مبينة أن هدوء حذر يسود معظم المحاور على تخوم العاصمة ،موضحة تأكيد مدير عام مركز الطب الميداني والدعم طارق الهمشري، أن المركز رصد مقتل 246 شخصا جراء الاشتباكات الدائرة في ضواحي طرابلس، مضيفا أنه قدّم المساعدة لقرابة 2410 مصابين بينهم عدد كبير من المدنيين.

ونوهت الصحف إلى اجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اليوم بتونس لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا،واستعراض سبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في ليبيا، بما يُحقق تطلعات وآمال الشعب الليبي ، وبحث سبل وقف الاقتتال الدائر في ليبيا، واستئناف المسار السياسي الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة.