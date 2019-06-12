اهتمامات الصحف اللبنانية الأربعاء

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الضوء على إصابة عنصرين من أفراد جهاز الأمن الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بجراح طفيفة أمس في تبادل لإطلاق النار مع قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وأخبرت الصحف تأكيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال لقائه الممثل الخاص للولايات المتحدة حول سوريا جيمس جيفري في القاهرة أمس أن التدخلات الإيرانية والتركية هي وراء إطالة أمد الأزمة في سوريا.

وأشارت إلى تظاهر آلاف الطلاب والأساتذة الجامعيين في العاصمة الجزائرية ضد المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح مطالبين إياه بالتنحي وبرحيل كل رموز النظام السابق.

ولفتت إلى موافقة قادة الاحتجاج في السودان على إنهاء العصيان المدني الذي بدأوه بعد فض اعتصام للمحتجين واستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري الحاكم.

وتطرقت صحف لبنان إلى إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 3 أشخاص و13 كيانًا تعتقد واشنطن أنها على علاقة بالنظام السوري.