اهتمامات الصحف المصرية الأربعاء

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على نحو يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق ثوابت المرجعيات الدولية من شأنه أن يفرض ثقافة وواقعاً جديداً على دول المنطقة وشعوبها ويفتح آفاقاً جديدة للبناء والتنمية والاستقرار ويقوض الفكر المتطرف الذي يفرز العنف والإرهاب.

وعرجت الصحف على تأكيد الرئيس المصري أهمية العلاقات الاستراتيجية بين بلاده والولايات المتحدة، خاصة التعاون العسكري القائم بين البلدين، والذي يعد جوهريا لمواجهة التحديات والأزمات الراهنة التي تهدد استقرار الشرق الأوسط والعالم.

ولفتت صحف القاهرة الانتباه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد الصين بفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الصينية، إذا ما امتنع رئيسها شي جين بينج عن لقائه على هامش قمة «مجموعة العشرين» والمقرر أن تستضيفها اليابان نهاية يونيو الحالي.

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس فرض جولة جديدة من العقوبات تستهدف اللجنة الاقتصادية والتجارية الإيرانية، والتي تم تأسيسها كوسيط للتجارة مع أوروبا.