حكمت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت، ماري-كريستين عيد، برفض دعوى تقدم بها محامون، طالبوا فيها بوقف حلقة من برنامج "أنا هيك" على قناة تلفزيون الجديد، تتحدث عن أوضاع "السحاقيات".

وأوضحت وسائل إعلام لبنانية، أن عددا من المحامين تقدّموا بعريضة إلى القاضية عيد، ضدّ القائمين على برنامج "أنا هيك" وقناة "الجديد"، ممثلة برئيس مجلس إدارتها ومديرها العام في لبنان.