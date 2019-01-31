القضاء اللبناني يرفض دعوى لوقف حلقة من برنامج تلفزيوني عن السحاقيات
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القضاء اللبناني يرفض دعوى لوقف حلقة من برنامج تلفزيوني عن "السحاقيات"

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العرب اليوم - القضاء اللبناني يرفض دعوى لوقف حلقة من برنامج تلفزيوني عن "السحاقيات"

القضاء اللبناني يرفض دعوى لوقف حلقة من برنامج تلفزيوني عن "السحاقيات"
بيروت - العرب اليوم

حكمت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت، ماري-كريستين عيد، برفض دعوى تقدم بها محامون، طالبوا فيها بوقف حلقة من برنامج "أنا هيك" على قناة تلفزيون الجديد، تتحدث عن أوضاع "السحاقيات".

وأوضحت وسائل إعلام لبنانية، أن عددا من المحامين تقدّموا بعريضة إلى القاضية عيد، ضدّ القائمين على برنامج "أنا هيك" وقناة "الجديد"، ممثلة برئيس مجلس إدارتها ومديرها العام في لبنان.

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القضاء اللبناني يرفض دعوى لوقف حلقة من برنامج تلفزيوني عن السحاقيات القضاء اللبناني يرفض دعوى لوقف حلقة من برنامج تلفزيوني عن السحاقيات



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القضاء اللبناني يرفض دعوى لوقف حلقة من برنامج تلفزيوني عن السحاقيات القضاء اللبناني يرفض دعوى لوقف حلقة من برنامج تلفزيوني عن السحاقيات



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