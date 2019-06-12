اهتمامات الصحف التونسية الأربعاء

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم تصريحات لوزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي أكد فيها أن الوضعية الأمنية في تونس مستقرة وأن بلاده تعيش أحسن فترة استقرار أمني منذ سنوات ، وإشارته إلى أن الحدود التونسية مع ليبيا مؤمنة بفضل اليقظة الأمنية وأن البلاد في حالة استعداد لكل المخاطر.

وانشغلت بموضوع الحرائق التي ضربت العديد من الحقول التونسية في كامل أرجاء البلاد ،مشيرة إلى أن أغلب هذه الحرائق مفتلعة .

وأشارت إلى تطورات الأحداث في ليبيا مع تواصل الحرب في العاصمة طرابلس وفرار مئات السكان نحو الأراضي التونسية خوفاً من تصاعد المعارك.

وتناقلت تحذير الأمم المتحدة من أن المهاجرين الذين يحاولون اجتياز البحر المتوسط بحثاُ عن حياة افضل في أوروبا يواجهون اليوم أكبر خطر من أي وقت مضى بسبب غياب سفن الإغاثة وتصعيد الوضع في ليبيا.

وكتبت عن خروج الألف الطلبة الجزائريين في مسيرات مناهضة لرموز نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رافضة لأي حوار معهم وخصوصاً الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.

وأشارت في الشأن الفلسطيني إلى إصابة أحد أفراد جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال محاصرة مقر الجهاز في مدينة نابلس.

وتناولت إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أنها سترسل مسؤولاً بارزاً إلى السودان هذا الأسبوع لحث المجلس العسكري الإنتقالي وقوى المعارضة على استئناف الحوار.