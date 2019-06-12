اهتمامات الصحف المغربية الأربعاء

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم مشاركة رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني في أعمال الدورة ال 108 لمنظمة العمل الدولية المنعقدة.

وواصلت متابعتها لتطورات الأزمة في السودان، في ظل استمرار حركة العصيان المدني الذي ينظمها المحتجون المطالبون بتسليم السلطة إلى هيئة مدنية.

في الشأن الفلسطيني تناقلت إدانة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي من وارسو، بدعم السفير الأمريكي في إسرائيل لمشروع تل ابيب القاضي بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وتناولت التطورات الأمنية في مالي، بعد الهجوم الذي تعرضت له قرية سوبان كو وسط البلاد، و خلف مقتل اكثر من تسعين شخصا.

وتابعت فصول الحرب التجارية بين الولايات المتحدة و الصين ونقلت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الصينية، إذا ما امتنع رئيسها شي جين بينج عن لقائه على هامش قمة «مجموعة العشرين» والمقرر أن تستضيفها اليابان نهاية يونيو الحالي.

من جانب اخر تناقلت إعلان الاتحاد الأوروبي عن تخصص مساعدة إنسانية بقيمة 152 مليون يورو لفائدة منطقة الساحل الأفريقية التي تواجه عدد من دولها أزمات حادة بسبب النزاعات المسلحة والتغيرات المناخية إضافة إلى أزمات غذائية حادة.