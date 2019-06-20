اهتمامات الصحف اللبنانية الخميس



اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم نتائج الجلسات التي تعقدها لجنة المال والموازنة في المجلس النيابي لمناقشة بنود مشروع الموازنة قبل عرضه على الهيئة العامة تمهيدا لإقراره في حين تنشط الاتصالات بين الفرقاء المعنيين للاتفاق على آلية معنية للتعيينات في المراكز الشاغرة في إدارات الدولة.

وأشارت إلى المباحثات التي أجراها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مع القادة العراقيين خلال الزيارة التاريخية التي قام بها أمس لبغداد والتي تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات الحاصلة في المنطقة.

ولفتت إلى تعرض مواقع عسكرية ونفطية في العراق ينتشر فيها أميركيون لخمس هجمات صاروخية في مواقع متفرقة من البلاد كما أعلن مسؤولون أمس.

وأخبرت عن دعوة الفريق اول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان تحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات إلى مفاوضات غير مشروطة .

وتناولت صحف لبنان إعلان الجيش الأميركي أمس أن الهجوم على ناقلة النفط اليابانية في بحر عُمان الأسبوع الماضي ناتج عن لغم بحري شبيه بألغام إيرانية مشيرًا إلى أنه جمع بصمات من على الناقلة تتيح بناء قضية جنائية ضد المسؤولين عن الهجوم.