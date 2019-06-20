اهتمامات الصحف المصرية الخميس

اهتمت صحف القاهرة الصادرة اليوم، مباحثات القمة التي جرت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروماني كلاوس يوهانيس، أمس بالعاصمة بوخارست، وتناولت عددًا من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتعزيز علاقات البلدين في جميع المجالات.

وأبرزت تأكيد الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الروماني أنه لا سبيل لاستدامة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط دون تسوية الصراع الفلسطيني -الإسرائيلي تسوية عادلة وشاملة تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967.

وأشارت إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري سيرأس اليوم اجتماع الشركاء الإقليميين للسودان بأديس أبابا، لتنسيق الرؤى الإقليمية لتوفير المناخ المواتي الذي يحفز مختلف الأطراف السودانية على استئناف الحوار المباشر وتعزيز العمل المشترك فيما بينها، وذلك وصولاً إلى اتفاق حول إدارة المرحلة الانتقالية.

وسلطت الضوء على تأكيد رئيس المجلس العسكري الإنتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن المجلس هدفه مصلحة السودان، ولا يسعى لاحتكار السلطة، ويتعهد بفترة انتقالية قصيرة، كما انه لا يضع شروطا للتفاوض.

وتحدثت عن إسقاط قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية طائرة بدون طيار قبل دخولها المجال الجوي السعودي، أطلقها المتمردون الحوثيون بإتجاه المملكة.

وعرجت على تأكيد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، حرص بلاده على دعم تمكين العراق من تجاوز تداعيات ما تعرض له من أعمال إرهابية وإعادة إعماره.

وأخبرت عن إعلان إحدى الكتائب التابعة لميليشيات طرابلس، الانضمام إلى الجيش الوطني الليبي بكامل عناصرها وأسلحتها وتأييدها للعملية العسكرية التي تقوم بها القوات الليبية ضد الجماعات المسلحة في العاصمة الليبية.

ونقلت صحف القاهرة، ما كشفت عنه البحرية الأمريكية من أدلة توضح تورط إيران في هجوم على ناقلة النفط اليابانية وذلك باستخدام الغام بحرية.