اهتمامات الصحف السودانية الأحد

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير في وقت لاحق اليوم، بعد توقف استمر ثلاثة أيام.

وأشارت الصحف إلى لقاء المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق الركن شمس الدين كباشي بمكتبه بالقصر الرئاسي أمس، سفراء دول الاتحاد الأوروبي

والولايات المتحدة وكندا والممثل المقيم للأمم المتحدة بالخرطوم.

وعرجت صحف الصباح على اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس خمسة فلسطينيين بينهم أسير محرر من مخيم الجلزون قرب رام الله،كما داهمت عدة مناطق بالضفة الغربية، واحتجزت

عدة شبان أثناء عودتهم من المسجد الأقصى عبر معبر قلنديا.

وأخبرت صحف الأحد الى بدء القوات العراقية المشتركة أمس تنفيذ عملية أمنية لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي في المناطق الصحراوية قرب الحدود السورية غرب الموصل.

ونشرت صحف السودان إعلان وزارة الدفاع الأمريكية – البنتاجون- أن وزارة الخارجية وافقت على مبيعات محتملة لصواريخ دفاع جوي بقيمة 314 مليون دولار لكوريا الجنوبية.