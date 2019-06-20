اهتمامات الصحف الباكستانية الخميس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، مساعي باكستان والصين لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وخاصة في أفغانستان المجاورة.

وأخبرت عن توصل باكستان وأفغانستان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون الاجئين إلى اتفاق يهدف إلى عودة الكريمة للاجئين الأفغان المقيمين في باكستان على مدار العقود الأربعة الماضية.

ونوهت صحف الخميس، بتكثيف أجهزة الأمن الباكستانية عمليات ملاحقة عناصر التنظيمات الإرهابية للسيطرة على موجة الإرهاب الحالية التي تشهدها باكستان.

واهتمت كذلك بتوقيع باكستان واليابان على مذكرة تفاهم للتعزيز التعاون الثنائي في مجالي الأمن والدفاع.

وحذرت الصحف من تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في البلاد بسبب العجز في الانتاج والاستهلال خلال فصل الصيف الحالي، وتحرك الحكومة الباكستانية لاحتواء هذه الأزمة.

وسلطت الضوء على الجدل الجاري في البرلمان الباكستاني حول تمرير مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة نظراً لمعارضة الأحزاب الرئيسية للضرائب الجديدة التي تم فرضها في مشروع الميزانية.

وتابعت صحف باكستان، تطورات عملية المصالحة الأفغانية والجهود التي تبذلها الصين وباكستان والصين في هذا الصدد.