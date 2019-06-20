اهتمامات الصحف المغربية الخميس



اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بالاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية في موريتانيا والمقررة يوم 22 يونيو الجاري.

ولفتت إلى زيارة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للعراق للتباحث مع مسؤوليها حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

دوليا تناقلت صحف المغرب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أكد فيها على استعداد بلاده الجيد لمواجهة إيران التي وصفها بأنها بلد الإرهاب.

كما اهتمت الصحف المغربية بمراحل أطوار كأس افريقيا للأمم التي ستنطلق غدا بمصر، مركزة على المباريات التي سيخوضها المنتخب المغربي.