اهتمامات الصحف الليبية الأحد

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم ،بالتفجير الإرهابي الذي تعرض له مقر مركز تدريب للجيش الليبي وأدى إلى مقتل 9 أشخاص وتبناه تنظيم داعش الإرهابي، داعية كافة الأطراف الليبية إنهاء الصراع والخلافات بينهم والوقف الفوري للقتال ، والعمل على ضرورة مكافحة الإرهاب الذي بات يطل في العديد من مناطق الوطن.

وأشارت الصحف إلى إدانة مجلس النواب بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي نفذهُ تنظيم داعش الإرهابي على مقر الكتيبة 160 التابعة للجيش الوطني وراح ضحيته تسعة شهداء من أبناء القوات المسلحة وتهريب عدد من السجناء من الإرهابيين والمتطرفين والخارجين عن القانون.

وتطرقت إلى إدانة المجلس الرئاسي الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف معسكرًا للتدريب في مدينة سبها، مقدمًا أحر التعازي لأسر الضحايا من أبناء الوطن الذين سقطوا نتيجة لهذه الجريمة البشعة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

كما رصدت إدانة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة هجوم داعش الإرهابي الذي استهدف مقر الكتيبة 160 في مدينة سبها.

وعرجت الصحف على تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي أكد على ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة في ليبيا منذ بدايتها بدعم وحدة المؤسسة العسكرية لاستعادة مقومات الشرعية والاستقرار والأمن في الأراضي الليبية وللتصدي للميليشيات والتنظيمات المسلحة ومكافحة الأنشطة الإرهابية، بما يمهد الطريق نحو تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية والدستورية.