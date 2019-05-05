اهتمامات الصحف الأردنية الأحد

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، استشهاد عدد من الفلسطينيين ، وإصابه العشرات في قطاع غزة جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مباني في القطاع.

ونشرت صحف الأحد ، مطالبة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وفي ذات السياق ، نشرت مطالبة جامعة الدول العربية للبدء بالضغط الجاد على إسرائيل لإلزامها على وقف عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي يتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة والتزاماتها المنصوص عليها بصفتها دولة قائمة بالاحتلال.

وتابعت الصحف تغطيتها للمشهد في السودان ، في ظل استمرار مطالبة المحتجين للجيش بتسليم السلطة للمدنيين.