اهتمامات الصحف العراقية الأحد

أولت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتماما خاصا بتطورات الموقف بين إيران والولايات المتحدة وتأثير هذه التطورات على الاقتصاد العراقي .

وأبرزت الصحف انسحاب 30 موظفا من شركة "اكسون موبيل" الأمريكية من حقل غرب ‏القرنة/ 1 باتجاه مكتب الشركة في دبي بسبب الأوضاع المتازمة,منوهة بتأثيرات هذا الانسحاب على مستوى انتاج الحقل المذكور .

‏ وتناولت الصحف التهديدات التي تطلقها طهران بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره أكثر من ثلث احتياجات العالم من النفط ، منوهة بالآثار الاقتصادية الخطيرة لهذه التهديدات على الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.

وعرجت صحف اليوم على إعلان العراق تأجيل رحلة طائرتين تابعتين للخطوط الجوية العراقية من بغداد إلى دمشق كما كان مقرراً ,ويأتي هذا الإجراء بعد وقت قصير من إعلان شركة الخطوط الجوية العراقية استئناف رحلاتها المباشرة بين بغداد ودمشق بعد توقف استمر أكثر من ثماني سنوات.

وفي شأن محلي آخر تطرقت الصحف إلى تشكيل لجنة مؤقتة لمراقبة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها.