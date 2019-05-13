اهتمامات الصحف العراقية الاثنين

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بمرور عام كامل على انتخابات الدورة الرابعة الحالية لمجلس ‏النواب, في الثاني عشر من مايو العام الماضي، منوهة بأنه رغم ‏مرور هذه الفترة فإن الحكومة التي كلفها المجلس لم تستكمل ,‏ وما زالت أربع وزارات شاغرة فيها.

وتطرقت الصحف مجدداً إلى إمكانية ذهاب عدد من الكتل السياسية إلى المعارضة البرلمانية من أجل كسر الجمود الذي تواجهه ‏عملية استكمال التشكيلة الحكومية.‏

وتناولت صحف اليوم الزيارة الرسمية التي قام بها وزير خارجية العراق إلى الكويت يوم السبت الماضي والتي أسفرت عن توقيع خمس اتفاقيات في إطار التعاون الثنائي بين البلدين.