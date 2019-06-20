اهتمامات الصحف الجزائرية الخميس



أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، دعوة البرلمان العربي في ختام أعمال الجلسة العامة أمس بالقاهرة، كافة الأحزاب السياسية والجمعيات والشخصيات الوطنية إلى حوار شامل لحل الأزمة في الجزائر، كونه السبيل الأنسب لتحقيق تطلعات الشعب الجزائري.

وتابعت صحف الخميس، برنامج اليوم الثالث من زيارة نائب وزير الدفاع قائد أركان الفريق أحمد قايد صالح، لمحافظة بشار جنوب البلاد، لافتة إلى أن قايد صالح، حذر في خطاب له أمام قيادات الناحية العسكرية من اختراق المسيرات، ودعوته أجهزة الأمن لتوقيف كل متظاهر يحمل راية غير الراية الجزائرية.

وتناولت تطورات الشأن الليبي، وأخبرت عن تعرض مخزن شركة نفطية قرب العاصمة طرابلس إلى قصف جوي تسبب في إصابة ثلاثة موظفين ودمار كلي في المخزن.

وبشأن الملف السوداني، تحدثت صحف الجزائر، عن نفي المجلس الانتقالي العسكري النية في احتكار السلطة، وتجديده الدعوة للمعارضة للتفاوض بدون شروط والتخلي عن نداءات تصعيد الاحتجاجات.