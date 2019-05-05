اهتمامات الصحف المصرية الأحد

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص بلاده على تطوير منظومة متكاملة للتنمية البشرية والإرتقاء بالمناطق الأكثر احتياجاً وذلك خلال لقائه برئيس البنك الدولي دايفيد مالباس الذي يزور مصر حالياً.

واهتمت كذلك بتحذير وزارة الخارجية المصرية لتركيا من اتخاذ خطوات آحادية الجانب بشرق المتوسط في عملية التنقيب التي تقوم بها في منطقة غرب قبرص وانعكاس ذلك على الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتابعت صحف القاهرة باهتمام تفجر الوضع في غزة بعد اندلاع مواجهات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل والتي شملت إطلاق صواريخ على المستوطنات والمدن الإسرائيلية وقيام إسرائيل بشن غارات على أهداف في قطاع غزة والتي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى .

وتوزعت اهتمامات الصحف أيضا على الشأن الليبي حيث صد الجيش الوطني الليبي هجوما لمسلحي داعش في مدينة سبها بجنوب البلاد ، ومقتل عدد من الجنود الأتراك في سوريا وتطورات الأوضاع في فنزويلا ومواضيع متفرقة أخرى ،فيما طغى الجانب المحلي على توجهات الصحف الصادرة اليوم.