اهتمامات الصحف الباكستانية السبت



أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد باكستان بأن الاستقرار في المنطقة مرتبط بنجاح عملية سلام ومصالحة في أفغانستان.

واهتمت بالزيارة المقررة لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع ولقاءه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشارت إلى سير العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني والتي تشمل بناء مناطق اقتصادية خاصة.

واهتمت كذلك بتوقيع باكستان وفرنسا على اتفاقية تقدم الأخيرة بموجبها 50 مليون يورو في شكل قرض لإعادة تأهيل محطتين للطاقة المائية في باكستان.

وتطرقت إلى إعلان باكستان عن موافقتها على السماح للهند بالوصول القنصلي إلى الجاسوس الهندي "كلبوشن ياديف" المعتقل لديها والمحكوم عليه بالإعدام من قبل القضاء الباكستاني لتورطه في تنفيذ أعمال إرهابية.

وعرجت إلى عزم الجيش الباكستاني على التعاون مع القطاع الخاص لتطوير الإنتاج الدفاعي.

وتابعت الجهود التي تبذلها السلطات الباكستانية للقضاء على الإرهاب والفساد المالي في البلاد.

وتناقلت تصريحات وزير الطيران الباكستاني الذي كشف عن تعرض بلاده لخسائر مالية تزيد قيمتها على 50 مليون دولار بسبب القيود التي فُرضت على المجال الجوي منذ فبراير، والتي أثرت على مئات الرحلات الجوية للركاب والبضائع.