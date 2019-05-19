اهتمامات الصحف التونسية الأحد

تابعت الصحف التونسية الصادرة اليوم، تواصل المساعي الدبلوماسية الدولية لإيقاف الحرب الدائرة في محيط العاصمة الليبية طرابلس والعودة إلى العملية السياسية، مشيرة في السياق إلى إعلان الرئاسة الفرنسية استقبال الرئيس إيمانويل ماكرون القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بداية الأسبوع القادم لبحث آخر تطورات الأزمة الليبية.

وكتبت في الملف العراقي، عن شروع القوات العراقية في تنفيذ عملية أمنية لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي في المناطق الصحراوية قرب الحدود السورية غرب الموصل.

\

وتطرقت إلى ارتفاع حدة التوترات السياسية في منطقة الخليج، وازدياد الأنشطة العسكرية الأمريكية في المنطقة، في ظل ازدياد حالة التور بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوردت في السياق إعراب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن اعتقاده ان الضغوط الاقتصادية ستجبر طهران على القبول بقيود أشد على برنامجها النووي، وكذلك الصاروخي والحد من دعمها لوكلاء في العراق وسوريا واليمن.

وأشارت صحف تونس، إلى حديث وسائل إعلام سودانية عن إحباط محاولة انقلابية جرت في الساعات الأولى من صباح أمس في السودان، مشيرة إلى إصدار المجلس العسكري الانتقالي في السودان الأحد الماضي قراراً بإعفاء عدد من قادة الشرطة في أكبر حركة إعفاء تشهدها تلك المؤسسة الأمنية.

وكتبت في الشأن الجزائري، عن خرج آلاف المتظاهرين إلى الساحات العامة أول أمس مرددين هتافات رافضة لإجراء الانتخابات الرئاسية في شهر يوليو القادم .