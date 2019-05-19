اهتمامات الصحف الجزائرية الأحد

سلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على نداء وجهته أمس شخصيات جزائرية بارزة لقيادة الجيش الجزائري والطبقة السياسية من أجل الجلوس حول طاولة الحوار بأقرب وقت من أجل بلورة حل توافقي للأزمة في البلاد.

وأشارت الصحف إلى بدء محاكمة رموز النظام القديم على تهم تتعلق بالفساد ونهب المال العام، وذلك في انتظار مثول عدد آخر من المسؤولين السابقين أمام القضاء العسكري في قضية التآمر على سلطة الجيش وضرب استقرار الدولة.

وتطرقت صحف الأحد إلى استمرار احتجاجات أصحاب السترات الصفراء في فرنسا، كما عرجت في تقارير متفرقة إلى الوضع في ليبيا والأراضي الفلسطينية المحتلة، واتجاه الأحزاب القومية في أوروبا لحصد أكبر عدد من المقاعد في انتخابات البرلمان الأوروبي الأسبوع القادم.