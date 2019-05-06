اهتمامات الصحف الفلسطينية الاثنين

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر تواصل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة أمس، وسقوط 18 شهيدًا في الغارات الجوية التي شنها طيران الاحتلال على القطاع المحاصر، ما رفع حصيلة الشهداء منذ السبت، إلى 25 شهيداً، بينهم 3 سيدات، وجنينان، ورضيعتان، وطفل، و154 إصابة.

وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على خبر تأكيد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أوعز لمندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، لدراسة طلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، لوقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد بحق أبناء شعبنا.

وتحدثت صحف فلسطين عن تحذيرات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، من تبعات التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، مطالبة بوقفه فوراً واحترام القانون الدولي الإنساني.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن الرد على ما يسمى "صفقة القرن" يكون بالتمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية، مشددا على أن فلسطين لم ولن تخول أحدا للتفاوض عنها، وأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وتطرقت الى مقتل تسعة مدنيين على الأقل جراء عشرات الغارات التي تناوبت طائرات سورية وأخرى روسية على شنّها، مستهدفة لليوم الخامس على التوالي مناطق في محافظة إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.