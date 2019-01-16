اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاربعاء

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالتحضيرات الجارية لعقد القمة العربية الإقتصادية في بيروت في حين تسود الساحة السياسية حالة من الترقب بانتظار ما قد تنتج عنه الاتصالات بشأن إيجاد حل لأزمة تشكيل الحكومة.

وأشارت الصحف إلى إعلان وزارة الخارجية الأردنية أن الأردن وافق أمس على طلب من الأمم المتحدة باستضافة اجتماع بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران لبحث اتفاق بشأن تبادل الأسرى والذي سيسمح بلم شمل آلاف العائلات.

ولفتت صحف الأربعاء إلى تبني حركة طالبان اعتداء بشاحنة مفخخة وقع مساء أول من أمس في كابل وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من مئة متوعدة بهجمات جديدة في العاصمة الأفغانية.

وتحدثت عن وقوع انفجار ضخم أعقبه إطلاق نار كثيف أمس في مجمع يضم فندقا ومكاتب في نيروبي مما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات بين قتيل وجريح واعلنت حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي مسؤوليتها عنه.

وأخبرت عن إعلان مكتب الإدعاء الإتحادي في ألمانيا في بيان أمس أن السلطات اعتقلت رجلا يحمل الجنسيتين الأفغانية والألمانية كان يعمل في الجيش الألماني للاشتباه بتمريره بيانات لوكالة مخابراتية إيرانية.