اهتمامات الصحف اللبنانيةالصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتأكيد وكيل وزارة لخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل بعد لقائه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري أمس أنه من غير المقبول وجود ميليشيا خارجة عن سيطرة الدولة ولا تحاسب من كل أطياف الشعب اللبناني.

وأشارت إلى إنهاء قوات الإحتلال الإسرائيلي أمس حصارا استمر ساعات لقبة الصخرة المشرفة في باحات المسجد الأقصى بعد اقتحامات واستفزازات إسرائيلية اثارت توترا شديدا كما اعتدت قوات الإحتلال بالضرب على مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني خلال تقدمه المسيرة الاحتجاجية بمحيط مسجد قبة الصخرة في الاٌقصى.

وتحدثت صحف الثلاثاء عن إجراء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني محادثات في بغداد مع الرئيس العراقي برهم صالح تمحورت حول المستجدات السياسية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية بالاضافة الى سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأخبرت عن تأكيد الرئيس السوداني عمر البشير أمس أمام حشد من أنصاره في إقليم دارفور أن الحكومة لن تَغيّر بالتظاهرات المناهضة له والتي تشهدها البلاد منذ شهر.



ولفتت إلى إعلان الحكومة الألمانية أمس أن مصر رحلت شابا ألمانيا ثانيا أوقف الشهر الماضي على أراضيها ويشتبه بأنه أراد الإنضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وأوردت صحف لبنان إتهام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس المتمردين الحوثيين الذين تدعمهم طهران بعدم إحترام بنود إتفاق السويد الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي برعاية الأمم المتحدة حول هدنة في ميناء الحديدة الاستراتيجي.