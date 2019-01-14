اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بترقب الساحة السياسية نتائج اللقاءات التي سيعقدها اليوم وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل مع كبار المسؤولين اللبنانيين في حين لا زال التشاؤم بايجاد حل للعقدة التي تحول دون تشكيل الحكومة سيد الموقف.

وتحدثت عن تمديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارىء لثلاثة أشهر جديدة بداية من يوم غد الثلاثاء 15 يناير 2019م وذلك نظرا للظروف الأمنية الخطيرة في البلاد.

وأشارت صحف الإثنين إلى تأكيد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال محادثاتهما أمس في قصر بسمان في عمان على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتوصل الى سلام عادل ودائم استنادا الى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

وأخبرت عن اتساع رقعة الاحتجاجات المناهضة للحكومة السودانية لتشمل دارفور واطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع أمس لتفريق المتظاهرين في الخرطوم .

ولفتت إلى إعلان وزير الإعلام اليمني معمر الرياني أن قوات الجيش اليمني بدعم من تحالف دعم الشرعية أحبطت عملية إرهابية استهدفت الفريق الحكومي في اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة.

وتطرقت صحف لبنان إلى نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس ما أورده تقرير لصحيفة واشنطن بوست حول رفضه إطلاع كبار مسؤولي إدارته الأمريكية على تفاصيل محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.