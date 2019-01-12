اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بأجواء التوتر التي سادت الحدود الجنوبية على إثر قيام القوات الإسرائيلية بتشييد جدار الفصل في النقاط المتنازع عليها قبالة مستعمرة مسكاف عام.

وأشارت إلى استشهاد سيدة فلسطينية واصابة 25 آخرين بالرصاص أثناء مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، وإطلاق الجيش الإسرائيلي النار على شاب فلسطيني في مدينة الخليل.

وتحدثت صحف السبت عن توقيف السلطات المصرية ألمانيين بعدما اشتبهت بعزمهما على الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي في سيناء وترحيل إحدهما.

وأخبرت عن خروج متظاهرين عقب صلاة الجمعة أمس الى الشوراع في الخرطوم ومدينة أم درمان، وتصدي شرطة مكافحة الشغب السودانية لهم بالغاز المسيل للدموع فيما، ودعوة منظمو المسيرات إلى تظاهرات أخرى الأسبوع المقبل.

ولفتت إلى توقع السلطات الفرنسية مستوى تعبئة أكبر لمحتجي حركة السترات الصفراء اليوم، بمختلف أنحاء البلاد في الأسبوع التاسع للاحتجاجات.

وتطرقت صحف لبنان إلى إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس، أن الولايات المتحدة سوف تنظم قمة دولية الشهر المقبل في بولونيا تركز على النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.