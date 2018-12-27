اهتمامات الصحف اللبنانية الصادره الخميس

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بعودة أزمة تأليف الحكومة إلى مربعها الأول بعد أن طغى جو من التفاؤل في تشكيلها عبر عنه معظم المسؤولن اللبنانيون في الأسبوع المنصرم.

عراقيا ركزت الصحف على الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى القاعدة الأميركية "عين الأسد".

وأخبرت عن قتل ثلاثة أشخاص وجرح عشرة آخرون في هجوم إرهابي على مقر وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس.

وذكرت الصحف إعلان الحكومة السودانية عن مقتل ثمانية أشخاص في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ الاربعاء الماضي.

وأوردت نبأ إعلان الكرملين نجاح تجربة اختبار منظومة " أفانغارد" الصاروخية الروسية الجديدة العابرة للقارات بحضور الرئيس الروسي فلادمير بوتين.