اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الثلاثاء

تركز اهتمام الصحف المغربية الصادرة اليوم على الجلسة التي سيعقدها البرلمان الأوروبي بستراسبورغ يوم غد للتصويت على الاتفاق الزراعي واتفاق الصيد البحري مع المغرب ،لما له من إيجابيات على الطرفين.

وتطرقت الصحف إلى الأزمة المفاجئة الحاصلة بين ليبيا ولبنان بعد إحراق العلم الليبي في بيروت من طرف عناصر من حركة أمل الشيعية.

وتحدثت عن التوتر الجديد في العلاقات الأمريكية التركية بعد تهديد واشنطن بالإضرار بالاقتصاد التركي في حالة إساءة أنقرة للأكراد ولغيرها من القوات التي تدعمها أمريكا في سوريا.

وأشارت الصحف إلى محاصرة قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسجد قبة الصخرة ، والاعتداء على المقدسات الإسلامية بالقدس الشريف.

ونقلت دعوة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي نواب مجلس العموم إلى المصادقة على اتفاقية مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.