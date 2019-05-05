اهتمامات الصحف الجزائرية الأحد

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتوقيف أحد أشقاء الرئيس الجزائري السابق، ومسؤولين سابقين في جهاز الاستخبارات أمس، بأمر من وزارة الدفاع الجزائرية بتهمة "التآمر على الجيش الوطني الشعبي".

وتحدثت الصحف عن أن رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح سيلقي "خطابا " مساء اليوم، مشيرة إلى أنه قد يتضمن دعوة جديدة للطبقة السياسية للحوار من أجل إيجاد حلول توافقية للأزمة السياسية المستمرة منذ 22 فبراير الماضي.

وتطرقت صحف الأحد إلى الوضع في الاراضي الفلسطينية، لافتة إلى سقوط عشرات الشهداء وجرحى في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي الشأن الليبي، أشارت إلى استمرار الهجمات بين قوات الجيش الوطني الليبي وعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة سبها بجنوب البلاد.