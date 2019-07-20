اهتمامات الصحف اللبنانية السبت



أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، نبأ إقرار البرلمان اللبناني أمس، الموازنة العامة للدولة بعد أربعة أيام متتالية من مناقشات اتسم معظمها بالحدة، على وقع احتجاجات داخلية من العاملين في القطاع العام رفضا للمساس برواتبهم.

وأولت اهتماما بإعلان خارجية كازاخستان، أن الجولة الـ 13 لمحادثات أستانة حول سوريا ستعقد بالعاصمة الكازاخية في 1 و2 آغسطس المقبل.

وتناقلت صحف السبت، خبر تأجيل جولة المفاوضات بين قادة الاحتجاج والمجلس العسكري في السودان.

كما أشارت إلى اصابة 17 فلسطينيا ً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، خلال مسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة .

ورصدت صحف لبنان، حصيلة القتلى والجرحى الذين سقطوا جراء التفجير الانتحاري الذي استهدف شرق افغانستان أمس.