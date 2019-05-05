اهتمامات الصحف السودانية الأحد

ابرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأكيد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إن الشعب السوداني هو الذي أحدث التغيير، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تمثيلاً كاملاً لكل ولايات السودان.

ولفتت الصحف الانتباه الى تحرير قوات الشرعية اليمنية مسنودة بغطاء جوي من التحالف العربي سلسلة جبلية استراتيجية في مديرية – الحشوة- بمحافظة صعدة.

وعرجت صحف الصباح على دعوة حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، إلى تدخل دولي عاجل للجم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

واخبرت صحف الاحد عن مقتل ثلاثة إرهابيين في مدينة سيدي علي بن عون بولاية سيدي بوزيد وسط تونس امس خلال عملية أمنية نفذها الحرس الوطني.

ونشرت صحف السودان اعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على البرنامج النووي الإيراني ضمن حملتها لممارسة أقصى الضغوط على طهران على خلفية برنامجها النووي وأنشطتها الهدامة في المنطقة.