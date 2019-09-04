اهتمامات الصحف الباكستانية الأربعاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اتصال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - تم خلاله استعراض العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وسلطت الصحف الضوء على سلسلة الاتصالات الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بعدد من نظرائه في مختلف الدول لإطلاعهم على الوضع الإنساني المتدهور في إقليم كشمير.

وأخبرت عن تجديد باكستان التزامها بمواصلة جهودها لدعم وتسهيل عملية السلام الأفغانية.

وأشارت إلى وصول رئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال المعولي إلى باكستان في زيارة تستغرق عدة أيام لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وتناقلت أنباء الزلزال الذي ضرب شمال باكستان الليلة الماضية بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر دون حدوث أي خسائر بشرية أو مادية.

وعرجت على إدانة باكستان بشدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف مجمع یضم العدید من المنظمات الدولیة في العاصمة الأفغانية وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وتطرقت في الشأن الإقليمي إلى المرحلة ما بعد الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان لإحلال السلام في أفغانستان.