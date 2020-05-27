أبرز اهتمامات الصحف البريطانية اليوم الأربعاء 27 أيَّار

تناولت الصحف البريطانية الصادرة اليوم إعلان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أمس تحقيق قفزة كبيرة في جهود محاربة فيروس كرونا المستجد بعد أن أظهرت نتائج تجارب عقار مضاد للفيروسات علامات مشجعة.

وعرجت على ترقب كشف الحكومة اليوم الأربعاء عن إجراءات جديدة تتعلق بتطبيق حالة إغلاق وعزل محلية في حال ظهور حالات إصابة جديدة بالفيروس داخل المجمعات السكنية أو المدارس أو المحلات التجارية.

وكتبت عن تحذير البنك المركزي الأوروبي من أن التأثير الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا يمكن أن يسهم في زيادة حالة عدم الاستقرار المالي في البلدان التي لديها مستويات عالية من الديون.

ونقلت صحف بريطانيا تقارير عن ارتفاع حالة التوتر داخل مخيمات اللاجئين في اليونان بعد تمديد حالة الإغلاق هناك حتى السابع من يونيو القادم، فيما تم رفع القيود على الحركة في مناطق البلاد الأخرى بداية الشهر الجاري وتستعد المطاعم ومحلات الترفيه لاستقبال السياح هذا الأسبوع.

وفي الشأن العربي، حذرت الصحف من أن التدخلات الخارجية في ليبيا من شأنها أن تطيل أمد الصراع وتعرقل مساعي التوصل إلى اتفاق سلام دائم هناك، إضافة إلى المخاوف من تهديد أمن القارة الأوروبية خصوصًا على الجبهة الجنوبية.