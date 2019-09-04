اهتمامات الصحف التونسية الأربعاء

توسعت الصحف التونسية الصادرة اليوم في الحديث عن البرامج الانتخابية للمترشحين للاستحقاق الرئاسي القادم في البلاد ومتابعة أنشطتهم في إطار الحملة الانتخابية التي انطلقت منذ يومين، مبرزة قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف التونسية رفض مطلب الإفراج عن المترشح نبيل القروي بعد أن صدرت في شأنه برقية إيداع بالسجن في وقت سابق بقضايا فساد مالي وتهرب ضريبي.

مغاربياً، ألقت الضوء على اتهام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، ما وصفتها بـ "عصابات المعارضة التشادية" ، باحتلال جزء من الأراضي الليبية وإعلان كيان منفصل عن الدولة، في وقت كشفت فيه تقارير ليبية أن هذه " العصابات " تقوم بعمليات تطهير عرقي وقتل وحرق للمواطنين.

كما ركزت على خروج آلاف الطلاب الجزائريين في مظاهرات رافضة للانتخابات التي دعا إليها قائد أركان الجيش الفريق أحمد قائد صالح.

إقليمياً، نقلت تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف أمس، قال فيها إن بلاده تجري مفاوضات مع دولة الكويت حول التفسير القانوني في مسألة تتعلق بالحدود البحرية بين البلدين

دولياً، اهتمت صحف تونس بدعوة حزب العمال المعارض في بريطانيا إلى إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن و الأولوية تكون لضمان منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.