اهتمامات الصحف الليبية الاثنين

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على المبادرة التي أطلقها رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ودعوته إلى عقد ملتقى بالتنسيق مع البعثة الأممية، وذلك بتمثيل جميع مكونات الشعب

ومن جميع المناطق، ممن لهم التأثير السياسي والاجتماعي، والمؤمنين بالوصول إلى حل سلمي وديمقراطي، وينادون بحق المواطنة وبناء دولة مدنية، دولة القانون والمؤسسات، واحترام إرادة الشعب في اختيار مصيره ومصير وطنه.

وأشارت صحف الاثنين، إلى التباين الواضح بين مكونات الشعب الليبي من مبادرة السراج من أجل حل الأزمة مابين مؤيد ومرحب، وما بين معارض ومنتقد وساخر، مشيرة إلى أراء السياسيين ورؤساء الأحزاب والبرلمانيين والحقوقيين، وقولهم: إن مبادرة السراج لا تحمل أي حلول لواقع الصراع الليبي، لأن الأزمة الليبية تحتاج إلى تشخيص أسباب الصراع في البلاد وإنهاء الحروب ودعوة كل المكونات للجلوس على طاولة واحدة دون إقصاء أو تهميش لأي طرف من الأطراف.

ونقلت تأكيد وزير الخارجية الإيطالي، إينزو مورافي ميلانيزي، دعم بلاده للمبادرة التي أعلنها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، التي تضمن الدعوة لعقد ملتقى وطني بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة غسان سلامة.

وبينت صحف ليبيا، دعم الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في بيان له، لأي اقتراح بناء لدفع العملية السياسية في ليبيا، تحت رعاية الأمم المتحدة، ووضع حد للصراع والانقسام.