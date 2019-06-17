اهتمامات الصحف العراقية الاثنين

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم، بالنقاشات الجارية في مجلس النواب العراقي حاليًا بشأن تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات الرقم 12 ‏لعام 2018، وقانون المحكمة الاتحادية, منوهة بأن مشروعي القانونين المهمين والحساسين سيعرضان للتصويت ‏في مجلس النواب قريبًا بعد حسم الخلافات بين الكتل السياسية ‏بشأنهما.

وأشارت إلى الأهمية الكبرى التي يكتسي بها قانون ‏المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها أعلى سلطة قضائية تبت في الخلافات الدستورية, مما يستوجب التأني في دراسة قانونها بعمق وشمولية قبل عرضه للتصويت.

وفي شأن محلي آخر.. تابعت صحف الاثنين، إعلان عدد من الكتل السياسية عزمها الانتقال إلى المعارضة الإيجابية في مجلس النواب, وتأكيدها في بيان صحفي أن ذهابها إلى المعارضة لا يعني استهداف الحكومة أو محاولة إسقاطها, وإنما تقويم أدائها ومراقبة تنفيذ برنامجها الذي ألزمت نفسها به بعد تشكيلها.

وعرجت صحف العراق، على أزمة الكهرباء المزمنة في البلاد, التي تفاقمت في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي وتعرض بعض الخطوط الناقلة لعوارض فنية.