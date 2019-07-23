اهتمامات الصحف الجزائرية الثلاثاء

تناولت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الوضع في ليبيا، حيث نقلت أن قوات الجيش الليبي التابعة لخليفة حفتر بدأت هجومًا على مواقع قوات حكومة الوفاق الليبية جنوب العاصمة طرابلس.

وأشارت إلى إعلان المجموعات المسلحة في السودان عن انخراطها في مسار الاتفاق السياسي بين المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي بهدف جمع شمل جميع السودانيين.

فلسطينيا، تحدثت صحف الثلاثاء عن إصابة أكثر من عشرة فلسطينيين في مواجهات اندلعت مع شرطة الاحتلال الإسرائيلي أثناء احتجاجات على عمليات هدم استهدفت مباني سكنية في شرق القدس المحتلة.

دوليا، أنبأت صحف الجزائر عن مطالبة الحكومة البريطانية أمس إيران بالإفراج الفوري عن ناقلة نفط بريطانية محتجزة لديها، مشيرة إلى أن إيران بررت سلوكها بالحفاظ على أمنها الإقليمي.