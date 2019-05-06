اهتمامات الصحف الليبية الاثنين

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم جهود رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج من أجل تأمين احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، والإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد لتجنب أي تأثيرات سلبية على السوق الليبية نتيجة الاعتداء على العاصمة، والاطمئنان لفاعلية ترتيبات التعامل مع ملفي الجرحى والنازحين.

وأشارت إلى لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع المبعوث الأممي غسان سلامه ، وتم خلال اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع في العاصمة، كما ناقشا الموقف الدولي وموقف مجلس الأمن من هذه الاعتداءات التي تعرض حياة المدنيين والمنطقة بأكملها للخطر والفوضى وتعرقل كل جهود معالجة الأزمة وإنهاء الانقسام.

ورصدت أصداء الهجوم الذي شنه تنظيم داعش الإرهابي على مركز تدريب للجيش في مدينة سبها، وأدانة العديد من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والكيانات الاجتماعية ومشايخ وأعيان ليبيا في الجنوب والشرق والغرب.

وتطرقت إلى دعوة بعثة الأمم المتحدة كل الأطراف المنخرطة في القتال، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، لهدنة إنسانية مدتها أسبوع تبدأ في الرابعة من صباح الأول من رمضان الموافق السادس من مايو الجاري، وتكون قابلة للتمديد، تتعهد كل الأطراف خلالها بوقف العمليات العسكرية بمختلف انواعها من استطلاع وقصف وقنص واستقدام تعزيزات جديدة لساحة القتال.

ونوهت صحف ليبيا إلى دعوة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا السفير آلن بوجيا جميع الأطراف المتصارعة إلى إنهاء إراقة الدماء والدمار والعودة إلى الحوار باعتبارها الوسيلة الوحيدة لحل الأزمة الحالية.