بعد شعورها بوعكة صحة أثناء الاستعداد للخروج على الهواء في حلقة رأس السنة أمس الخميس من برنامج "التاسعة" شعرت الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم بوعكة صحية وقالت إنها تشعر بكل أعراض كورونا، مما دعاها للإسراع بعمل التحاليل اللازمة ليتظهر نتيجتها إيجابية، مما دعاها للإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا. لتبدأ على الفور في تلقي بروتوكول العلاج الذي أقرته وزارة الصحة.

وبهذا تنضم نجوى إبراهيم إلى قائمة الإعلاميين والفنانين الذين أعلنوا إصابتهم بالفيروس خلال الأيام الماضية. ولتلحق بزميليها في البرنامج دينا عبد الكريم ووائل الإبراشي.

يذكر أن نجوى إبراهيم تقدم حلقة الخميس من برنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي، وفي حلقة الأسبوع الماضي شاركها حسام حسين تقديم الحلقة بعد إصابة الإبراشي هو الآخر بكورونا.

وبرنامج "التاسعة" يعرض يومياً عبر القناة الأولى والفضائية المصرية ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، فيما تقدم حلقة الجمعة المذيعة دينا عبد الكريم.