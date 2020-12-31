نقل وائل الإبراشي إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية بسبب كورونا

أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي، على فيسبوك، نقله للعناية المركزة، بعد تدهور حالته الصحية، بسبب إصابته بفيروس كورونا وجاء المنشور: "نقل الإعلامي وائل الإبراشي إلى العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا" وكان أصيب الإبراشى، منذ أيام بفيروس كورونا، ونقل إلى المستشفى، واعتذر عن تقديم برنامج "العاشرة" المذاع على التليفزيون المصري.