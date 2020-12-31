إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم بفيروس كورونا

أصيبت الإعلامة نجوى إبراهيم بفيروس كورونا يذكر أن نجوى إبراهيم تقدم حلقة الخميس من برنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي، وفي حلقة الأسبوع الماضي شاركها حسام حسين تقديم الحلقة بعد إصابة الإبراشي بكورونا وبرنامج "التاسعة" يعرض يوميا عبر القناة الأولى والفضائية المصرية ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، فيما تقدم حلقة الجمعة المذيعة دينا عبد الكريم.