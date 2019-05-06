اهتمامات الصحف المصرية الاثنين

ركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على المشروعات التي افتتحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، وتضمنت مجموعة من الكباري العائمة والأنفاق لتسهيل حركة العبور من وإلى سيناء.

وأبرزت في الإطار ذاته، تأكيد الرئيس السيسي، أن جميع المشروعات هدفها الأساسي تحقيق معدلات نمو جيدة وإتاحة فرص عمل للمصريين، مشيرًا إلى أن تكلفة المشروعات المتواجدة في إقليم القناة حتى 30 يونيو 2020 بلغت نحو 800 مليار جنيه.

وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة استشهاد 25 فلسطينيًا إثر الغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة.

ونشرت مطالبة رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتحرك العاجل لإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشارت صحف الإثنين إلى موافقة المجلس العسكري الانتقالي في السودان على مجلسين أحدهما "مجلس سيادة" بأغلبية مدنية والأخر "مجلس دفاع وأمن" بأغلبية عسكرية.

وتابعت الوضع في الأراضي الليبية، لافتة الانتباه إلى مقتل 187 شخص وإصابة 1157 آخرين خلال المعارك الأخيرة في جنوب العاصمة طرابلس.

وتناقلت إعلان وزارة الداخلية التونسية مقتل ثلاثة إرهابيين مواليين لتنظيم داعش في منطقة سيدي على بن عون بمحافظة سيدي بوزيد وسط البلاد.

وتحدثت صحف مصر عن مقتل 41 شخص إثر هبوط طائرة ركاب روسية اضطراريًا في مطار شيريميتيفو بالعاصمة موسكو بعد اشتعال النيران بها.