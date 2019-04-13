أبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم،استضافه العاصمة السويدية ستوكهولم ، اجتماعا لبحث سبل حشد الدعم السياسي والمالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا).

واهتمت بإدانه الحكومة الأردنية للانفجار الذي وقع في سوق بمدينة كويتا جنوب غربي الباكستان، وأودى بحياة عشرات الأشخاص وإصابة آخرين.

وتابعت استشهاد طفل فلسطيني وإصابه عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء قمع جنود الاحتلال الإسرائيلي، للمشاركين في مسيرات سلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وسلطت الضوء على المشهد في السودان ،وإعلان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عوض بن عوف تنحيه عن منصبه، واختار المفتش العام للجيش عبد الفتاح عبد الرحمن خلفاً له.

وتطرقت لبدء بريطانيا تطبيق قوانين جديدة من شأنها أن تعاقب على مشاهدة الدعاية الإرهابية بالسجن فترة تصل إلى 15 عاما.